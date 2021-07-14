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UzmanparaBank of America'nın kârı yüzde 163 arttı
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Bank of America'nın kârı yüzde 163 arttı

Bank of America Corp'un (BofA) mali yılının ikinci çeyreğinde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artarak 9,22 milyar dolar oldu.

14.07.2021 - 14:22 |
Bank of America'nın kârı yüzde 163 arttı

Hissedarlara dağıtılabilir kâr ise hisse başına 1,03 dolar, toplam 8,96 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 3,28 milyar dolar, hisse başına 37 cent kâr elde edilmişti.

Analistler ise hisse başına 0,77 dolar kâr bekliyorlardı.

İkinci çeyrekte BofA'nın gelirleri ise yüzde 4 düşüşle 21,5 milyar dolara indi.

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