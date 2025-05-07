Barclays, BoJ faiz tahminini öteledi
Barclays, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bir sonraki faiz artışı tahminini Temmuz 2025'ten Ocak 2026'ya öteledi.
07.05.2025 - 10:09 | | Foreks Haber
İngiltere bankası ekonomistleri, üç aylık Görünüm Raporu'nda BoJ'un politika rehberliğinde yaptığı ayarlamayı ve özellikle büyümeye yönelik tahminlerindeki düşüşü buna neden olarak gösterdi.
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BoJ'un yeni rehberliği ve tahmin revizyonları göz önüne alındığında, Barclays ayrıca faiz oranına ilişkin projeksiyonunu %1,25'ten %1,00'a düşürdü. Ancak ekonomistler, tarifelere, döviz kuruna ve enflasyona bağlı olarak Barclays'ın 2025 içinde BoJ'un faiz artırımı yapma olasılığının hala makul olduğunu belirtiyor.