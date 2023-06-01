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Barclays brent petrol tahminini düşürdü

Barclays, brent petrol için 2023 ve 2024 yıllarına yönelik fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

01.06.2023 - 08:44 |
Barclays brent petrol tahminini düşürdü

Brent petrolü için 2023 yılı beklentisini 5 dolar düşürerek 87 dolar/varile indiren Barclays, 2024 yılı için tahminini de 8 dolar indirerek 89 dolar/varil olarak duyurdu.

Barclays yayınladığı yatırımcı notunda OPEC+'ın global petrol piyasasında sürekli bir arz fazlası oluşmasından kaçınma hedefi ile proaktif davranmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu da belirtti.  

Notta, "Bu yılın ikinci yarısında mevsimsel olarak talebin artmasının OPEC dışı üreticilerin arzında büyümenin yavaşlaması ve OPEC+ üyelerinin üretimi frenlemeye devam etmelerinin etkisiyle bir arz açığı oluşacağını tahmin ediyoruz" değerlendirmesi de yer aldı. 

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