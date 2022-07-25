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Barclays, Copper'dan hisse alacak

Barclays, kripto para şirketi Copper'dan 2 milyar dolarlık hisse alacak.

25.07.2022 - 09:56 |
Barclays, Copper'dan hisse alacak

Sky News'un haberine göre İngiltere'nin en büyük bankalarından biri olan Barclays, kripto para şirketi Copper'dan 2 milyar dolara varan tutarda hisse alacak.

Lord Hammond'dan danışmanlık alan ve büyümek için yeni bir fon temin turuna çıkan Copper'ın yeni yatırımcıları arasında Barclays'da yer alacak.

Copper, 2018 yılında Dmitry Tokarev tarafından kuruldu ve yatırımcıları arasında LocalGlobe, Dawn Capital ve MMC Ventures var.

Şirket bu yıl içinde yaptığı açıklamada sermayesini 3 milyar dolar artırmak istediğini ifade etmişti.

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