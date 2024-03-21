Barclays personel çıkarmaya hazırlanıyor

Kaynaklar, işten çıkarmaların Barclays'ın yıllık gözden geçirme sürecinin bir sonucu olduğunu ve önümüzdeki aylarda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.



Barclays tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek performanslı yeteneklere yatırım yapabilmemizi, stratejimizi uygulayabilmemizi ve müşterilerimize hizmet sunabilmemizi sağlamak için yetenek havuzumuzu düzenli olarak gözden geçiriyoruz" denildi.