Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBarclays'dan şoke eden Binance kararı
HaberlerUzmanpara Haberleri Barclays'dan şoke eden Binance kararı

Barclays'dan şoke eden Binance kararı

Barclays, müşterilerinin banka kartı ve kredi kartı ile Binance kripto para borsasına ödeme yapmalarını durdurdu.

06.07.2021 - 08:26 |
Barclays'dan şoke eden Binance kararı

İngiltere'nin en büyük bankalarından Barclays, Finansal Denetim Otoritesi'nin (FCA) geçtiğimiz hafta aldığı karar çerçevesinde müşterilerinin Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmalarını durdurdu.

Barclays, müşterilerine bir mesaj gönderdi ve Binance kripto para borsasına kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurmalarını istedi. Mesajda, kripto para borsasına kredi kartı veya banka kartı ile para göndermenin durdurulmasının müşterilerin paralarını güvende tutacağı ifade edildi.

Müşterilerin, Binance'dan para çekebilmelerine imkan vermeye devam ettiklerini de vurguladı.

Barclays'ın bu açıklamasına Binance, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Binance'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bazı iş ortaklarımızın Binance kullanıcılarına hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurma kararı aldıklarını öğrenmekten hayal kırıklığına uğradık. İş ortaklarımızın herhangi bir endişesi varsa konuyu görüşmek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılarız" denildi.

Binance yaptığı açıklamada, tüketicileri koruyan, yeniliği teşvik eden ve sektörü ilerleten politikaları şekillendirmek için düzenleyici kurullar ile iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını da vurguladı.

    GÜNCEL HABERLER

    Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    'Tosuncuk' dere yatağına kaçak villa yaptırmış

    'Tosuncuk' dere yatağına kaçak villa yaptırmış

    İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz aşıyı takas edecek

    İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz aşıyı takas edecek

    Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri başlıyor

    Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferleri başlıyor

    Hindistan'da günlük vakalar 35 binin altına indi

    Hindistan'da günlük vakalar 35 binin altına indi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    Sıradaki Haber
    Emekli ve memur zamları belli oldu

    Emekli ve memur zamları belli oldu

    Sıradaki Haber
    Tüm önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

    Tüm önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

    Sıradaki Haber
    Noterler kaçta açılıyor, kapanıyor? Noter Çalışma Saatleri... 2021

    Noterler kaçta açılıyor, kapanıyor? Noter Çalışma Saatleri... 2021

    Sıradaki Haber