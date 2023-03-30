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Barclays'tan petrol tahmini

Barclays brent ve Batı Teksas petrolleri için 2023 ve 2024 yılı fiyat beklentilerini açıkladı.

30.03.2023 - 10:25 |
Barclays'tan petrol tahmini

Brent petrolün 2023 yılı ikinci çeyrekte 89 dolar/varil olacağını öngören Barclays, üçüncü ve dördüncü çeyrek beklentilerini de 96 ve 98 dolar/varil olarak duyurdu. 

2024 yılının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreği için de brent petrolde fiyatların 92, 94, 100 ve 103 dolar/varil olacağını öngördü. 

Batı Teksas petrolünde fiyatın 2023 yılı ikinci çeyrekte 83 dolar/varil olacağını ve fiyatın üçüncü çeyrekte 91 dolara, dördüncü çeyrekte 103 dolar/varile yükseleceğini tahmin eden Barclays, 2024 yılının çeyrek dönemleri için tahminlerini ise 86, 88, 95 ve 98 dolar/varil olarak ortaya koydu.

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