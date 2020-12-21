Barter Çeki Nedir, Nasıl Kullanılır?

Barter çeki genellikle Barter sisteminde kayıtlı bulunan firmaların kullanmış olduğu bir çek türüdür. Bu çekler genelde şirketlerin ürün satışlarında tahsilat aracı olarak kullanılmaktadır. Satışın yapılmasının ardından Barter çeki üzerine ürünün TL değeri yazılır. Hizmet ya da ürün satın alan kişi de çeki imzalar ve kaşe basar.



Barter Çeki Nedir?



Barter çeki çoğunlukla mal değişiminde kullanılan bir çek türüdür. Ürünlerin bire bir değil daha iyi şartlar altında satılması ya da değiştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu yöntem ile istediğiniz kişilerle ürün ya da hizmet değişimi yapmanız mümkündür.



Barter çeki, banka çekleri gibi düşünülemez. Çünkü barter çeklerinde vade yoktur. Satış yapılmadan bir gün önceden Barter çekini, Barter şirketinden alırsınız. Burada adınıza bir hesap açılacaktır. Bu hesaba çekin tutarı ne kadar ise o kadar miktarda nakit havalesi yapmak gerekmektedir.



Barter Çeki Ne İşe Yarar?



Barter çekinin kesim işlemi yapıldıktan sonra hesabınızda alacak bakiyesi yer alacaktır. Satış işleminde paranızı nakit olarak alarak ve parayı aldığınıza dair imza atarak ertesi gün Barter üzerinden alacağınız mal ya da hizmeti kolay bir şekilde seçmeniz mümkündür.



Barter Çeki bir adet kesilse de bunun yanında çek karnesi de verilir. Yani bu çek tutarını parça parça kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir. Barter çek karşılığı nakit değildir. Bunun yerine çek karşılığında ürün ya da hizmet alabilirsiniz.



Barter Çeki Nasıl Kullanılır?



Barter Çeki ile ilgili bilmeniz gereken bazı konular bulunur. Bunlardan biri de sattığınızın karşılığı kadar hizmet ve ürün alabileceğinizdir. Tüm bu işlemlerin programları Barter firması tarafından gerçekleştirilmektedir.