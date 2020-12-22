Basit Faiz Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Borç alan ya da alacaklının Basit Faiz Hesaplamalarını bilmesi borç ile getiri karşılaştırmasının sağlıklı bir şekilde yapılması için çok önemli olan bir konudur. Finansal Matematik de Faiz konusunun önemi büyüktür ve pek çok konunun da yapı taşı olarak bilinmektedir.



Basit Faiz Nedir?



Basit Faiz en kolay anlatımı ile bir miktar paranın belli bir dönem içerisinde faizlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Bir dönem açılımı, bir ay, bir hafta, bir gün, bir yıl olabilir. Ancak burada önemli olan ve bilinmesi gereken konu bu süre içerisinde paranın yalnızca bir kere faizlendirileceğidir.



Çoğunlukla 1 yıl süreli olan finansal işlemlerde basit faiz kullanımı söz konusudur. Yatırılan para ve faiz getirisi ile dönem sonunda toplam para elde edilecektir.



Basit Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?



I = P x i x t formülünden basit faiz oranını hesaplamak mümkündür.



Burada I basit faiz tutarıdır. P başlangıçtaki sermaye yani anapara olarak ifade edilir. İ faiz oranı olarak isimlendirilir. t de geçen zaman ya da süre olarak değerlendirilir.



Basit Faiz Kullanım Alanları Nerelerdir?



Basit faiz çoğunlukla bankada kullanılır. Burada amaç anaparanın değerini artırmak olarak açıklanabilir. Belirli miktar bir anaparanız varsa o parayı istediğiniz bankanın vadeli hesabına yatırarak istediğiniz sürede faiz işlenmesini sağlayabilirsiniz.



Paraların bir süre sonunda değerinin artarak toplam paranın artmasına gelecek değeri ismi verilir. Bunun yanında tıpkı bugünkü paranın gelecekteki değerinin hesaplanması gibi gelecekteki paranın günümüzdeki değerini hesaplamak da mümkündür.