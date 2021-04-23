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BBVA binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

BBVA bankası, İspanya'da 3 bin 798 kişiyi işten çıkarmayı ve 530 şubesini kapatmayı planladığını açıkladı.

23.04.2021 - 08:54 | | AA
BBVA binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

BBVA, geçici istihdam düzenlemesine giderek işten çıkarma planı için sendikalar ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Barselona ve Madrid kentlerinin ağırlıkta olduğu plan kapsamında, personel sayısını yüzde 16,5 azaltmayı hedefleyen BBVA'nın; şubelerinden 3 bin, merkezdeki diğer hizmet bölümlerinden de 798 kişinin işine son vermeyi planladığı belirtildi.

BBVA'nın söz konusu planını "sürdürülemez ve skandal" olarak değerlendiren sendika temsilcileri, "toplu eylemlere başlamaktan başka çare kalmadığını" savundu.

İspanya'da Caixabank da geçici istihdam düzenlemesi ilan edeceğini, 8 bin 291 kişiyi işten çıkartarak şubelerinin yüzde 27'sini kapatacağını açıklamıştı.

Ülkedeki diğer büyük bankalardan Santander'in de yaklaşık 5 bin kişiyi işten çıkarma kararı alması ve sektörde toplam 17 bini aşkın çalışanın işine son verilmesi bekleniyor.

Ekonomi Bakanı Calvino'dan bankalara "alternatif çözümler arayın" çağrısı

Ekonomi Bakanı Nadia Calvino da gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'da bankaların üst düzey yöneticilerine ödenen maaşların ve primlerin "kabul edilemez boyutta" olduğunu belirterek, bunun Merkez Bankası tarafından kontrol altına alınmasını istedi.

Calvino, işten çıkarmaları asgariye indirmek için bankacılık sektörüne "alternatif çözümler arayın" çağrısı yaptı.

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