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27.11.2020 - 14:38 | | AA

BBVA ile Sabadell anlaşamadılar

İspanya'da BBVA ile Sabadell bankaları arasında birleşme için 16 Kasım'da başlatılan görüşmeler tarafların anlaşamamasıyla yarıda kesildi.

BBVA ile Sabadell anlaşamadılar
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BBVA ve Sabadell tarafından İspanya Menkul Kıymetler Piyasası Ulusal Komisyonuna (CNMV) yapılan açıklamada, olası bir birleşme için yapılan görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sonuçlandığı bildirildi.

Sabadell, ilerleme kaydedilemediği için sonlandırılan görüşmeler için "Taraflar, hisselerin nihai değişim oranı konusunda bir anlaşmaya varamadı." açıklamasında bulundu.

BBVA ise herhangi bir gerekçe belirtmeden, "Sabadell bankasıyla olası bir birleşme operasyonuyla ilgili görüşmeler, bir anlaşmaya varılmadan sonuçlandı." duyurusunu yaptı.

BBVA'nın Sabadell ile birleşmesi durumunda İspanya'nın en büyük bankası haline geleceği belirtiliyordu.

Diğer yandan İspanyol basını, Sabadell'in iç pazara öncelik veren yeni bir iş planı geliştirmeyi planladığını ve 2021'in ilk çeyreğinde sunulacak bu planla İngiltere'deki yan kuruluşu TSB'yi satabileceğini iddia etti.

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