BDDK Nedir, Görevleri Nelerdir? Bddk'nın Açılımı Ne Anlama Gelir?

Merkezi Ankara olan BDDK’nın kalemleri, Bankacılık Düzenleme, Başkanlık ve denetleme kurulundan meydana gelmektedir.



BDDK’nın Görevleri Nelerdir?



Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesi ve Banka kurulması için öncelikle BDDK’dan izin almak gerekiyor. Yurt içi ve yurt dışı faaliyet gösterecek olan kişilerin de bu kutumdan izin alması gerekiyor. BDDK, bankaların, kuruluş, çalışma, devir, denetim, yönetim, tasfiye, birleştirme gibi denetmelerine ilişkin esasları düzenler. Kredili sistemin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tüm kararları almakla yükümlüdür. Bu kurumda çalışan kişilerin bir diğer görevi ise, bankacılık mevzuatının oluşmasını sağlamaktır. Aynı zamanda rekabet ortamının tam olarak sağlanabilmesi için bankanın karşı, verimli ve rasyonel çalışmaları ile finansal piyasaları kontrol eder.



BDDK’nın Açılımı Ne Anlama Gelir?



BDDK’nın açılımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu anlamına gelir. BDDK, bankaların düzenleme, yönetim, kuruluş, tasfiye, devir, birleştirme gibi işlemlerini gerçekleştirmesine izin veren bir kurumdur. BDDK, mali piyasalara ilişkin yapılan yeni düzenlemelerin ilgili taraflar ile görüşerek ederek hazırlanmasını sağlar. Daha sonra bu hususlar hakkında ne yapacakları ve nasıl hamlelerde bulunacakları hakkında fikir verir.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Amacı Nedir?



BDDK’nın asıl amacı, Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamaktır. Bankalar kanunun amacı;

Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatimi korumak

Mali piyasalarda güven ve istikrar sağlamak

Ekonomik kalkınmanın gereklerini yerine getirmek, kredi sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak, çalışma, devir, birleşme ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesini sağlamak gibi amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yetkileri, Görevleri



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir karar organıdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, biri başkan ve diğeri ikinci başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 5411 sayılı kanunun 93. maddesine göre, Bu kurum, kanunların ve ilgili mevzuatın tanımış olduğu yetkiler kapsamında finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin düzgün bir şekilde işlemesi, mali sektörün kısa sürede gelişmesi, tasarruf yapan kişilerin hak ve menfaatlerinin korunması gibi görevleri vardır.



Bankalar ve siyasal holding şirketleri ile kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak şartı ile faktoring, finansal kiralama şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinin yönetim, teşkilat yapısını, bölünmez, tasfiyeyi düzenlemek ve hisse değişimi gibi iş ve İşlemleri yürütmek ve denetlemek bu kurumun asli görevleri arasında yer alır. Bankacılık iş ve işlemlerinin bir düzen halinde yürütülmesini sağlayan BDDK, aynı zamanda tüm faaliyetlerin kurallara uygun bir şekilde yönetilmesini de sağlıyor.