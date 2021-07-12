Belirsizlikler emtia piyasasına da yansıdı

Geçen hafta emtia piyasasında işlem gören bazı yatırım araçları kazandırırken, bazıları kaybettirdi ve küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler emtia piyasalarına da yansıdı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının devam etse de azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koyması ve bu belirsizliklere Kovid-19 salgını endişelerinin eklenmesi piyasalarda risk iştahının azalmasına sebep oldu.

Analistler, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kurunu küresel para birimleri karşısında desteklediğini belirterek, emtia piyasasında geçen hafta ABD'nin 10 yıllık tahvillerine ve dolara olan talebin artmasıyla satış baskısının hakim olduğunu ifade etti.

Geçen hafta emtia piyasasında pozitif ayrışan ürünlerden baz metaller altın, bakır, paladyum, kurşun, platin, nikel, çinko oldu.

Geçen hafta altın yüzde 1,2, bakır yüzde 1,9, paladyum yüzde 0,9, kurşun yüzde 2,2, platin yüzde 1,3, nikel yüzde 2,1, çinko yüzde 1,3 değer kazandı.

Analistler, 2 Temmuz'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ABD'de sanayi ve endüstride emtia talebini bir anlamda olumlu etkileyeceğine dair beklentileri artırdığını ve baz metallerin bazılarının iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Kovid-19 salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizlikler, altını destekledi.

Geçen hafta, gümüş yüzde 1,4, Brent petrol yüzde 0,9, alüminyum yüzde 1,7, doğalgaz yüzde 0,2 değer kaybetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasını belirleyeceği toplantıyı, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle pazartesi günü iptal etmesinin arz tarafında oluşturduğu belirsizliğin fiyatlar üzerindeki etkisi devam ediyor.

Uzmanlar, toplantının iptalinden bu yana ani yükseliş ve düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarında, OPEC+ ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın piyasada düzensiz üretime neden olabileceği endişelerini artırmasının etkili olduğunu ifade ediyor.

Kovid-19 varyantlarının oluşturduğu talep belirsizliği de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19'un "delta" varyantının yayılımının hızlanması, yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri artırırken, bu kapsamda birçok ülkede tekrar alınan karantina önlemleri ile seyahat kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkiliyor.

Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin de değerli metallerin performansını etkilediğini söyledi.

Tarım emtiaları kötü bir performans sergiledi

Tarım emtiaları geçen hafta performans sergiledi. Delta varyantı nedeniyle piyasalarda meydana gelen endişeler, üretim tahminlerinin yükseleceğine yönelik tahminler ve tarım emtia ihracatındaki düşüşler tarım emtia fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Bu dönemde mısır yüzde 10,8, buğday yüzde 5,9, soya fasülyesi yüzde 5, şeker yüzde 3,9, kahve yüzde 1,6, değer kaybetti.

Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre artış göstermesi, fiyatlarda değer kaybına neden oldu. ABD'nin orta batı bölümünde havaların yağışlı olacağına dair tahminler de soya fasülyesi fiyatlarının düşmesine neden oldu.

ABD'de haftalık mısır ihracatındaki düşüş ve yüksek üretim beklentileri de mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Hindistan ve Tayland'da şeker üretiminin artış göstereceğine yönelik haberler de şeker fiyatların da değer kaybına neden oldu.

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler da kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksinin güçlenmesi nedeniyle bir çok emtiada maliyet kaynaklı satış baskısı görüldüğünü belirtti.

Piyasa buğday üretiminin artacağına yönelik beklentilerin yoğunlaştığını ifade eden Ergezen, bunun da satışları artırdığını aktardı.

Mısır'da da ABD ve Kanada'da yağış beklentileri nedeniyle üretime yönelik endişelerin azaldığını dile getiren Ergezen, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) açıklayacağı yeni tahmin raporun da mısır üretim tahminlerinde artış beklendiğini vurgulayarak bu nedenle satış baskısının arttığını izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ergezen, dolar endeksinin güçlenmesi nedeniyle şekerde maliyet kaynaklı satış baskısının görüldüğünü söyledi.

Doların Brezilya para birimine karşı güçlendiğini kaydeden Ergezen, dolar güçlenince dolarına göre belirlenen şekerde de üretim maliyeti düştüğünü ve bunun da fiyatlarda satış baskısı olarak ortaya çıktığını hatırlattı.

Ergezen, kahvenin de haftayı düşüşle tamamladığını vurguladı. Dolar endeksinin güçlenmesi nedeniyle kahvede de maliyet kaynaklı satış baskısı görüldüğünü belirten Ergezen, Brezilyanın dünyanın en büyük kahve üreticisi olduğunu bu nedenle dolar/Brezilya Reali paritesinin fiyatlar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu ifade etti.