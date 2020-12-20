Benchmarking Nedir, Aşamaları Nelerdir?

Benchmarking'in en önemli amacı şirketlerin üretimini, kalitesini, karlılığını ve performansını iyileştirmek amacı ile insan kaynakları yönetiminde önemli iyileştirmelere gitmek olmaktadır.



Benchmarking Nedir?



Benchmarking temel olarak herhangi bir organizasyon ya da şirkette yapılan bir işin başka bir organizasyonda ya da şirkette yapılan işlerle kıyaslamaktır. Benchmarking'in Türkçede tam bir karşılığı bulunmadığı için kıyaslama olarak kullanılmaktadır. Ancak bu karşılık kavramı tam olarak karşılayamamaktadır.



Benchmarking her ne kadar taklitçilik gibi görünse de asıl olan diğer şirketlerde çok iyi şekilde uygulanan uygulamaları alarak kendi organizasyonun kültürüne adapte edebilmektir. Diğer bir deyişle benchmarking'teki amaç kıyaslamayı yaptıktan sonra organizasyona uygun olarak uygulamayı kopyalamak ve geliştirmek olmaktadır.



Benchmarking Aşamaları Nelerdir?



Benchmarking dört aşamadan oluşmaktadır bunlar; planlama, örnek seçimi, analiz ve uygulama olmaktadır.

​​​​​​Bu aşamalara daha ayrıntılı bakmak gerekirse;

Planlama: Bu aşamada organizasyon içerisindeki eksiklikler tespit edilmektedir. Tespit edilen eksikliklerin daha iyiye götürülmesi için nasıl bir yol izlenmeli sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu sebeple de detaylı bir planlama çalışması gerekir.

Örnek seçimi: Planlama aşamasından sonra gelen bu aşamadan kıyaslamanın yapılacağı diğer organizasyon seçilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta seçilecek organizasyon ile benchmarking yapılan organizasyonun birbirine benzer olması ve diğer organizasyonun çok iyi işleyen bir yönteminin bulunması gerekliliğidir. Daha sonra söz konusu olan organizasyonla iletişime geçilerek işbirliği yapılır.

Analiz: Organizasyona performans arttırıcı uygulamalar adapte edildikten sonra karşılaştırma analizleri yapılmalıdır. Bu analizler sonucunda çıkan sonuçlar değerlendirilmeli ve gerekiyorsa geliştirilmelidir.

Uygulama: Benchmarking in en önemli kısmı uygulama kısmı olmaktadır. Bu aşamanın başarılı olması için organizasyonda bulunan herkesin tam ve doğru bir şekilde değişme ayak uydurması gerekmektedir.