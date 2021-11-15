Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBENQI listeleme haberiyle ralli yaptı
HaberlerUzmanpara Haberleri BENQI listeleme haberiyle ralli yaptı

BENQI listeleme haberiyle ralli yaptı

Kripto para borsası Binance yeni bir altcoini listesine ekleyeceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte altcoin bugün ralli yaptı.

15.11.2021 - 11:29 | | UZMANPARA
BENQI listeleme haberiyle ralli yaptı

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası Binance, BENQI’yi (QI) kripto para platformuna ekleyeceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte QI, Binance'da bugün itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

YÜZDE 59.5 ORANINDA ARTTI

Güne 0.17239 dolardan başlayan BENQI, borsada listeleneceğinin fiyatlanmasıyla birlikte 0.27500 dolara kadar çıkarak yüzde 59.5 oranında artış kaydetti. Saat 11.22 itibarıyla BENQI 0.23560 dolardan işlem görüyor.

BENQI (QI) NEDİR?

BENQI, Avalanche üzerine kurulmuş bir borç verme ve borç alma protokolüdür. QI, kullanıcıların ağ yönetimine katılmalarını, likidite sağlama ve stake etme karşılığında ödüller kazanmalarını sağlayan protokolün yönetim tokenidir.

Minibüs, 2 kadına çarptı! 1'i ölü diğeri ise yaralandı

Minibüs, 2 kadına çarptı! 1'i ölü diğeri ise yaralandı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri paylaşımı!

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri paylaşımı!

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Minibüs, 2 kadına çarptı! 1'i ölü diğeri ise yaralandı

Minibüs, 2 kadına çarptı! 1'i ölü diğeri ise yaralandı

"Tuzlu çocuklar" yaşam kalitelerini artıracak ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istiyor

"Tuzlu çocuklar" yaşam kalitelerini artıracak ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istiyor

Son dakika... Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Son dakika... Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

3600 ek göstergenin detaylarını uzman isim tek tek anlattı

3600 ek göstergenin detaylarını uzman isim tek tek anlattı

Eski Japon Prensesi Mako, 'sıradan' hayatına başladı

Eski Japon Prensesi Mako, 'sıradan' hayatına başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Minibüs, 2 kadına çarptı! 1'i ölü diğeri ise yaralandı

Minibüs, 2 kadına çarptı! 1'i ölü diğeri ise yaralandı

Sıradaki Haber
Yüksek emekli aylığında dilekçe detayı

Yüksek emekli aylığında dilekçe detayı

Sıradaki Haber
Avrupa'da aşı yaptırmayanlar sokağa çıkmayacak

Avrupa'da aşı yaptırmayanlar sokağa çıkmayacak

Sıradaki Haber
"Tuzlu çocuklar" yaşam kalitelerini artıracak ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istiyor

"Tuzlu çocuklar" yaşam kalitelerini artıracak ilacın geri ödeme kapsamına alınmasını istiyor

Sıradaki Haber