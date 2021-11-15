BENQI listeleme haberiyle ralli yaptı

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası Binance, BENQI’yi (QI) kripto para platformuna ekleyeceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte QI, Binance'da bugün itibarıyla işlem görmeye başlayacak.

YÜZDE 59.5 ORANINDA ARTTI

Güne 0.17239 dolardan başlayan BENQI, borsada listeleneceğinin fiyatlanmasıyla birlikte 0.27500 dolara kadar çıkarak yüzde 59.5 oranında artış kaydetti. Saat 11.22 itibarıyla BENQI 0.23560 dolardan işlem görüyor.

BENQI (QI) NEDİR?

BENQI, Avalanche üzerine kurulmuş bir borç verme ve borç alma protokolüdür. QI, kullanıcıların ağ yönetimine katılmalarını, likidite sağlama ve stake etme karşılığında ödüller kazanmalarını sağlayan protokolün yönetim tokenidir.