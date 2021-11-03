Biden'dan petrol açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarında hızlı yükselişe neden olarak OPEC üyelerinin ve Rusya'nın daha fazla petrol pompalamayı reddetmelerini gösterdi.

Glasgow'da basın toplantısı düzenleyen Biden, enflasyonda yaşanan yükselişe COVID-19'un tedarik zincirlerini etkilemesinin neden olduğunu belirtirken, enflasyonun ne zaman yeniden düşmeye başlayacağı konusunda tahminde bulunmadı.

Basın toplantısında ABD'nin hala dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu, pandeminin yarattığı zorluklara ve tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen ABD'nin 6 milyon yeni istihdam yarattığını da vurguladı.