Binance dolar işlemlerini durduracak

Binance açıklamasında banka hesapları kullanılarak ABD doları yatırılması ve çekilmesini çarşamba günü durduracağını belirtirken, bu kararın nedeni konusunda bilgi verilmedi. Diğer para birimleri kullanılarak bankalar üzerinden para yatırmanın ve çekmenin mümkün olmaya devam edeceğini belirten Binance, ABD doları üzerinden hizmetin de kısa süre içinde yeniden başlayacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca ABD doları cinsinden banka transferlerinin aylık aktif kullanıcıların sadece yüzde 0,01'ini oluşturduğu da ifade edildi. Binance kullanıcıları para yatırmak ve çekmek için visa kredi kartlarını, Google Pay ve Apple Pay'i kullanabiliyor.