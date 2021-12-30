Binance, Fransa'ya finansman sağlayacak

İlk olarak kasım ayında duyurulan ve "objective moon" adı verilen girişim çerçevesinde Binance, Fransa'da bir araştırma ve geliştirme ofisi kuracak. Binance start-up şirketler için bir kuluçka programı ile eğitim programlarında iş birliği yapacak.

Binance'ın Fransa'daki yöneticisi David Princay yaptığı açıklamada, "Objective moon'un amacı bir ekosistem geliştirmek ve bunu tek başımıza yapamayız" dedi.