Binance, Fransa'ya finansman sağlayacak
Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Fransa'da kripto para ve blokzincir sektörünün desteklenmesi için France FinTech ile birlikte bir girişim başlattı. Bu gelişmeyle birlikte Binance, 100 milyon euro finansman sağlayacak.
30.12.2021 - 10:45 |
İlk olarak kasım ayında duyurulan ve "objective moon" adı verilen girişim çerçevesinde Binance, Fransa'da bir araştırma ve geliştirme ofisi kuracak. Binance start-up şirketler için bir kuluçka programı ile eğitim programlarında iş birliği yapacak.
Binance'ın Fransa'daki yöneticisi David Princay yaptığı açıklamada, "Objective moon'un amacı bir ekosistem geliştirmek ve bunu tek başımıza yapamayız" dedi.