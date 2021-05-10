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Binance geçici olarak para çekişlerini askıya aldı

Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı. Şirket, kısa süre sonra işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

10.05.2021 - 14:16 | | UZMANPARA
Binance geçici olarak para çekişlerini askıya aldı

Kripto para borsası Binance, geçici olarak tüm para çekişlerini askıya aldı.

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, borsanın teknik ekibi geçici sorunun çözülmesi konusunda çalışma yürütüyor.

Binance geçici olarak para çekişlerini askıya aldı

İŞLEMLER YENİDEN BAŞLATILDI

Kısa bir süre sonra Binance'tan yapılan açıklamada, "Para çekme işlemleri artık yeniden başlatıldı. Sabrınız için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Binance geçici olarak para çekişlerini askıya aldı

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