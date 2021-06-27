Binance ile ilgili durdurma kararı

İngiltere'nin Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) kripto para borsası Binance'den İngiltere'deki reklam ve promosyon faaliyetlerini durdurmasını istedi.

FCA yaptığı açıklamada, Binance'nin düzenlenmiş, regüle edilmiş her hangi bir faaliyet için yetkisi olmadığını bildirdi.

Binance'ye tüm reklamlarını ve finansal promosyonlarını kaldırması için ise Çarşamba gününe kadar süre verdi. Binance ayrıca, artık Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesine izin verilmediğini internet sitesi, sosyal medya kanalları ve diğer iletişim araçları ile duyurmak zorunda.

Binance, FCA'dan onaylı bir şirketi geçtiğimiz Haziran ayında satın almış ve Binance UK'yi faaliyete geçirmeyi planladığını açıklamıştı. FCA, ise Binance'nin önceden FCA'nın yazılı onayı olmadan herhangi bir regüle edilmiş aktiviteye girişmesine, yüklenmesine onay verilmeyeceğini vurguladı.

FCA, "Binance Group içindeki hiçbir şirket, Birleşik Krallık'ta regüle edilmiş aktivitede bulunma lisansına veya kaydına sahip değil" denildi. İngiltere'nin kararı Binance'nin aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu regülatörlerin incelemesi altında olduğu bir dönemde geldi.

Bloomberg geçtiğimiz ay verdiği haberde ABD Adalet Bakanlığı ve Gelirİdaresi'nin (IRS) Binance'nin faaliyetlerini incelemekte olduğunu yazmıştı.

Almanya'nın bankacılık denetim kurumu BaFin'de Nisan ayında Binance'yi yatırımcı prospektüsü, bilgilendirmesi olmadan dijital tokenler sunması nedeniyle ceza alabileceği konusunda uyarmıştı.