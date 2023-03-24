Binance kripto para işlemlerini durdurdu

Binance TR'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Binance TR'de spot ticareti etkileyen bir durum yaşanmaktadır. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımızdan tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır" denildi.

Binance'tan yapılan açıklamada da spot işlemleri etkileyen bir sorunun farkında olunduğu belirtilerek "Tüm spot işlemler halihazırda geçici olarak durdu. Sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao ilk analizler eşleştirme motorun bir stop emrinin işlenmesinde hata ile karşılaşıldığını gösterdiğini belirterek "Tuhaf bir hata, iyileşiyor. Eşleştirme motorunun toparlanması için tahmini süre 30-120 dakika" dedi.