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Binance ödeme yapmayı durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, Sepa (Ortak Euro Ödeme Alanı) üzerinden ödeme yapma işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

07.07.2021 - 08:25 |
Binance ödeme yapmayı durdurdu

Kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile Avrupa'nın önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Binance, bu durumun kendi kontrolleri ötesindeki gelişmelerden kaynaklandığını duyurdu.

Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerini uyumlaştırmayı amaçlayan proje olarak öne çıkıyor.

Sepa'nın yöneticileri ise Binance kararına ilişkin açıklama yapmadı.

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