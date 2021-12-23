Binance sanal varlık ekosistemi kuruyor

Binance, Dubai’de dijital yenilikçilik adına uzun vadeli bir ekonomik büyüme yaratmak amacıyla yeni bir uluslararası sanal varlık ekosisteminin kurulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Dünyanın önde gelen blokzinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, Dubai’de küresel sanal varlıklar için yeni bir endüstri merkezinin kurulması amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda Binance, Dubai Dünya Ticaret Merkezi (DWTCA) yetkilileri ile uluslararası bir sanal varlık ekosistemi kurmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı. Bu iş birliğiyle dijital yenilikçilik adına uzun vadeli ekonomik bir büyüme oluşturmak amacıyla yeni bir uluslararası sanal varlık ekosisteminin kurulması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, küresel finans düzenleyicileriyle yaptığı iş birliği deneyimlerini aktararak, Dubai'de yapılacak sanal varlık düzenlemelerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Binance bu yolla yenilikçi sanal varlık düzenlemelerinin geliştirilmesine destek sağlarken, kripto borsalarına blokzincir ve Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) hizmetleri sunan işletmecilere yardımcı olmakla beraber geniş bir dijital para birimi ve varlık yelpazesinin Dubai’de ruhsatlandırılmasına katkı sağlayacak.