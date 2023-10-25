Binance'da para çekme sorunu

Binance sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kripto para çekme işlemlerinin "teknik bir sorun" nedeniyle geçici olarak kullanılamadığını bildirdi. Binance yaklaşık 50 dakika sonra yaptığı bir başka paylaşımda para çekme sorununun çözüldüğünü duyurdu.

Haberin Devamı

Binance tarafından yapılan ilk paylaşım şu şekilde:

"Kripto para çekme işlemleriyle ilgili teknik bir sorun yaşıyoruz. Sonuç olarak ekibimiz düzeltme üzerinde çalışırken geçici olarak kullanılamıyor. Fiat para çekme işlemleri mevcut ve çalışıyor.

Tüm fonlar SAFU'dur. Bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve ilerleme konusunda güncelleme yapacağız"

'SORUN DÜZELTİLDİ'

Binance ilk paylaşımdan yaklaşık 50 dakika sonrasında para çekme sorununun düzeltildiğini duyurdu. Binance'ın açıklaması şu şekilde:

"Sorun artık düzeltildi ve Binance'daki tüm kripto para çekme işlemleri artık her zamanki gibi işlemeye devam ediyor.

Sabrınız için teşekkür ederiz ve rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."