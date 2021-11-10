Binance’tan 100 milyon euroluk yatırım

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, blok zinciri ve kripto alanındaki gelişmelere öncülük etmeye devam ediyor. Binance bu kapsamda, Fransa ve Avrupa’nın blok zinciri ve kripto para ekosistemini geliştirmek için France Fintech ile iş birliğine giderek 100 milyon euroluk bir yatırım yaptığını duyurdu.

Binance’ın CEO’su Changpeng Zho (CZ), Paris’te düzenlenen konferansta “Objective Moon” adını verdikleri girişimin detaylarını açıkladı. CZ, “Fransa’daki yatırımımızla birlikte Avrupa’nın blockchain ve kripto para alanında gelişimini desteklemek istiyoruz” diye konuştu.

Fransa Fintech Başkanı Alain Clot ise iş birliğiyle ilgili görüşlerini şöyle ifade etti:

“Fransa’nın merkezi olmayan finans alanında Avrupa’nın önde gelen oyuncusu olmak için düzenleme, yetenek ve uzmanlık açısından benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz. Binance ile başlayan bu iş birliği ile ekosistemin önümüzdeki yıllarda dünyada önemli ölçüde büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

100 milyon euroluk girişim, 3 önemli inovasyon projesi

Binance’ın finanse ettiği ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan France FinTech’in desteklediği proje, Fransa’da bir Binance Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulmasını, blokzincir güvenliğinin kritik bir unsuru olacak ‘Objective Moon Accelerator’ adlı merkeziyetsiz defter teknolojisi hızlandırıcısının (DLT) geliştirilmesi projesini ve kripto para ekosistemine yeni yetenekler kazandıracak çevrimiçi eğitim programını içeriyor.

Proje kapsamında, Fransa merkezli çevrim içi eğitim platformu OpenClassrooms ve kripto donanım sağlayıcısı Ledger da eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Yatırımlar devam edecek

Kripto paraların ve blockchain teknolojisinin dönüştürücü potansiyeli konusunda kitleleri eğitmeyi amaçlayan Binance, kripto para ekosistemini geliştirmek için çalışmalarını sürdürecek. Şirket bu kapsamda, önümüzdeki dönem yatırımlarını Türkiye de dahil Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaygınlaştırmayı planlıyor.