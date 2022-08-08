Bir kripto şirketi daha çekim işlemlerini durdurdu

Kripto para piyasası mayıs ayından bu yana gerçekleşen düşüşün etkisinden hala kurtulmuş değil. Özellikle Three Arrows Capital ve Celsius gibi şirketlerin iflas etmesiyle birlikte yatırımcıların piyasadaki tedirginliği artmıştı.

Piyasada gerçekleşen düşüşlerin ardından bir kripto para platformu daha para çekme işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

PİYASA KOŞULLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

2019 yılında kurulan Singapur merkezli kripto para kredi platformu Hodlnaut piyasa koşullarını gerekçe göstererek para çekme, token takası ve para yatırma işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Tüm kullanıcılara, derhal geçerli olmak üzere para çekme, jeton takası ve para yatırma işlemlerini durduracağımızı bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Son piyasa koşulları nedeniyle bu zor karara ulaştık.

Bunun hayal kırıklığı yaratan bir haber olduğunu anlıyoruz ve üzerinizdeki etkisini biliyoruz. Kullanıcılarımızın uzun vadeli çıkarlarını korumanın en iyi yolunu bulmaya çalışırken, likiditemizi istikrara kavuşturmaya ve varlıkları korumaya odaklanmamız için bu zor kararın alındığına dair sizi temin etmek isteriz. Bunun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.”

Ayrıca şirket açıklamasının devamında bir kurtarma planı üzerinde çalıştıklarının bilgisini de paylaştı.