Birim Fiyat Nedir? Revize Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?

Birim fiyat, ticari ilişkinin temel bir unsurudur. Açıkçası, ürün veya hizmetinizin satışının bir parçası olarak alacağınız tutarı temsil eder.



Birim Fiyat Nedir?



Bir iş kuruyorsanız veya devralıyorsanız, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi zararla satmadığınızdan emin olmanız gerekecektir. Elbette. Ancak bunun için her zaman kolay olmayan ürün ve hizmetlerinizin maliyet fiyatını (maliyet fiyatı da denir) doğru bir şekilde belirlemeniz gerekecektir. İşte birim fiyatı bu noktada devreye girer.



Bir dönem içinde birkaç malın üretimi için aynı araçlar kullanıldığında, maliyet değerlendirmesi, her bir mal için bu ortak araçların kullanımının dikkate alınmasını gerektirir. Bir birim fiyatı böyle bir hesaplamanın sonucu olduğunda, dönemlere ayırmanın gerektirdiği zamandaki dökümlere ek olarak, bazı kırılmalar gerektirir.



Revize Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?



Birim başına maliyet genellikle bir şirket çok sayıda aynı ürün ürettiğinde ortaya çıkar. Birim başına maliyet hesaplaması şöyledir:



(Toplam sabit maliyetler + Toplam değişken maliyetler) ÷ Üretilen toplam birimler



Birim başına maliyet, üretilen birimlerin sayısı arttıkça düşmelidir, çünkü öncelikle toplam sabit maliyetler daha fazla sayıda birime yayılacaktır. Bu nedenle birim başına maliyet sabit değildir.



Birim başına maliyeti hesaplamak, üretim durumlarında göründüğü kadar basit değildir. Üretim mekanizmaları, birim maliyetin hesaplanması için genellikle kısa bir süre boyunca uzun ve ayrıntılı bir muhasebeden geçmek zorundadır.



Revize Birim Maliyeti Hesaplarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?



Bazı üretim mekanizmalarının karmaşık üretim işlemleri vardır. Sabit maliyetlerin çözülmesi o kadar da zor değildir, ancak değişken maliyetler söz konusu olduğunda, işlerin karışmaya başladığı nokta budur.



Bir üretim ortamında üretilen çeşitli malların birim başına maliyetini bilmek için defter tutma kayıtlarının uygun şekilde tutulması gerekir. Üretilen malların parça başına maliyetini hesaplamadan önce sabit ve değişken maliyetler hakkında kısaca bilgi sahibi olmak da önemlidir.