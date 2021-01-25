Birleşik Krallık'tan YouGov genç girişim Wizsight'ı satın aldı

YouGov açıklamasında, "Türkiye, YouGov ve pek çok müşterimiz için büyümekte olan kritik öneme sahip bir pazar. Bu satın alma yoluyla gerek Türkiye gerekse de daha geniş bir bölgede müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz" denildi.

Genç girişimci N. Özge Akçizmeci Üstün tarafından 2017 yılında kurulan Wizsight hem yerel hem de çok uluslu markalardan oluşan güçlü ve sadık bir müşteri portföyüne sahip.

YouGov CEO'su ve Kurucu Ortağı Stephan Shakespeare satın almaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyüme stratejimiz doğrultusunda yaptığımız yatırımlar sonucunda Wizsight'ı YouGov ailesine katmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi ve ekledi:

"Online araştırmada yenilikçi yaklaşımı ve güçlü müşteri portföyü ile Wizsight bizim için mükemmel bir iş ortağı oldu. Türkiye ise YouGov ve pek çok müşterimiz için büyümekte olan kritik önem sahip bir pazar. Bu satın alma yoluyla gerek Türkiye gerekse de daha geniş bir bölgede müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz."

Satın alma sonrasında Wizsight, YouGov Türkiye adıyla faaliyetlerine devam edecek. Genç girişimci N. Özge Akçizmeci Üstün ise YouGov Türkiye Genel Müdürü rolünü üstlenecek.

N.Özge Akçizmeci Üstün de açıklamasında, "Online araştırma alanında yenilikçi bir şirket olan YouGov'un bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu birleşme ile bir yandan YouGovun Türkiye'deki varlığını inşa ederken, öte yandan mevcut ve potansiyel müşterilerimize YouGov araştırma ağının 42 pazardaki uluslararası varlığından güç alan yüksek kaliteli tescilli panelinin, işletim araçlarının ve derin içgörülerinin avantajlarını sunabileceğiz" dedi.

Türkiye'deki özel üye panelini müşteri taleplerine dayanarak güçlendiren YouGov, bünyesine Wizsight'ın eklenmesi ile büyüyen bu pazarda kritik hedef kitleye daha hızlı ulaşma şansı yakalayacak. Bu satın alma sayesinde YouGov, hem müşterilerine daha geniş bir araştırma ürün ve hizmet yelpazesi sunabilecek hem de Wizsight'ın mevcut araştırma projelerini kendi platformuna taşıyarak Türkiye'deki panel faaliyetlerini artırabilecek.

Birleşik Krallık, Kuzey Amerika, Kıta Avrupası, İskandinav ülkeleri, Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki yapılanmasıyla dünyanın en büyük araştırma ağlarından biri olan YouGov'un patentli etkileşimi yüksek paneli üzerinden her gün 11 milyon kayıtlı üyesi; müşteri düşüncesi, yaklaşımı ve davranışları konusunda binlerce veri sağlıyor.

Sabancı Üniversitesi Ekonomi programından 2005 yılında mezun olan N.Özge Akçizmeci Üstün, yüksek lisansını Belçika K.U.Leuven Üniversitesinde Sosyal Politika ve Analiz alanında tamamladı. İş hayatına Amsterdam'da bankacılık yaparak adım atan Üstün, Nielsen'ın bir danışmanlık kolu olan BASES'de pazar araştırması alanında deneyim kazandı.

Türkiye'ye BASES'in ofisini kurmak üzere 2010 yılında dönüş yapan Üstün, 2014 yılında Fransız menşeili bir araştırma şirketi olan IPSOSta direktör olarak çalışmaya başladı.