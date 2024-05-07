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Uzmanpara 'Birleşme ve satın alma işlemleri hız kazandı'
Haberler Uzmanpara 'Birleşme ve satın alma işlemleri hız kazandı'

'Birleşme ve satın alma işlemleri hız kazandı'

Macquarie Group CEO's Shemara Wikramanayake, küresel piyasaların güveninin geri gelmesi ve faiz oranlarının izleyeceği yolun netleşmesiyle birlikte birleşme ve satın alma işlemlerinin hız kazandığını belirtti.

07.05.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
'Birleşme ve satın alma işlemleri hız kazandı'

İnsanların piyasadan uzak durduğu temkinli dönemin sona ermeye başladığını söyleyen Wikramanayake, küresel ekonomik büyümenin enflasyon şokunun en kötü etkilerini atlattığını ve "dirençli" olduğunu kanıtladığını savundu.

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Wikramanayake, "Merkez bankalarının faizleri hangi hızda düşürmeye başlayacaklarını bilmesek de, gerçek şu ki faizlerin nereye gideceği konusunda daha fazla güven ve kesinlik elde ediyoruz. Bu da piyasaya daha fazla güven veriyor. Tüm ABD bankaları boru hatlarının hızlandığını bildirdi. Biz de bunu kesinlikle görüyoruz" dedi.

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