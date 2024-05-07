'Birleşme ve satın alma işlemleri hız kazandı'

İnsanların piyasadan uzak durduğu temkinli dönemin sona ermeye başladığını söyleyen Wikramanayake, küresel ekonomik büyümenin enflasyon şokunun en kötü etkilerini atlattığını ve "dirençli" olduğunu kanıtladığını savundu.

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Wikramanayake, "Merkez bankalarının faizleri hangi hızda düşürmeye başlayacaklarını bilmesek de, gerçek şu ki faizlerin nereye gideceği konusunda daha fazla güven ve kesinlik elde ediyoruz. Bu da piyasaya daha fazla güven veriyor. Tüm ABD bankaları boru hatlarının hızlandığını bildirdi. Biz de bunu kesinlikle görüyoruz" dedi.