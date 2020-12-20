Bist 100 Nedir, Nasıl Hesaplanır? Bist 100 Endeksi Nasıl Alınır?

Özellikle Borsa İstanbul üzerinden büyük bir öneme sahip olan bist100, işlemler konusunda yoğun olarak değerlendirilmektedir. Önemli bir gösterge olarak da dile getirebilecek olan bu sistem, pek çok kişinin de anlamını öğrenmek için bilgi almaya çalıştığı yapılar arasında geliyor.



Bist 100 Nedir?



Borsa İstanbul üzerinde işlem gören ve en piyasa hem de işlem hacmi konusunda en yüksek 100 hisse senedinin performansına ölçmeye yarayan göstergeye bist 100 denmektedir. Böylece belli hisse senetleri baz alınmak suretiyle buna bağlı olarak Borsa İstanbul üzerinden işlem yapılabilmektedir. Aynı zamanda Türk İstanbul borsasında bir göstergesi olarak kabul edildiğini dile getirmek mümkün. Bu gösterge üzerinden yapılan işlem ile beraber ortaya çıkan sonuç üzerinden, gün içerisinde borsa İstanbul eşliğinde işlem yapılmaktadır.



Bist 100 Nasıl Hesaplanır?



Borsa hesapları gerçekleştirilirken endeks üzerinden piyasa değerleri ön plana çıkarılır. Bu konuda borsa 100 endeksi de belli başlı bir formül kapsamında piyasa değerleri üzerinden hesaplanmaktadır.



Et = € (Fit x Hit x Nit) / Bt şeklinde sabit bir formül ile beraber formül içerisindeki değerlerin miktarı girilerek hesaplama gerçekleştirilir. Böylece Borsa İstanbul üzerindeki en yüksek değere sahip 100 hisse senedi ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda endekse dahil olan hisse senedi, zaman, fiili dolaşım hisse senedi ile beraber birçok unsur bu sistem yapısı içerisinde yer alır. Gerçekleştirilen çarpma ve bölme ile toplama işlemleri kapsamında en yüksek işlem hacmine sahip olan hisse senetleri Borsa İstanbul kapsamında ortaya çıkarılır.



Bist 100 Endeksi Nasıl Alınır?



Sağlıklı bir karşılaştırma üzerinden borsa eşliğinde yatırım gerçekleştirilmesi için, hesaplamalar ele alınır ve uygulanır. Borsa İstanbul kapsamında bu hesaplama bist 100 üzerinden gerçekleşmektedir. Bu işlem belli başlı bazı formüller ve formüller içerisindeki kıstasların alınması ile sağlanır. Özellikle zaman ve fiili dolaşım ile beraber hisse senetleri işlem hacmi üzerinden değerler alınmaktadır. Yapılan bu işlem ile beraber Borsa İstanbul üzerindeki en yüksek hacme sahip olan hisse senetleri ortaya çıkarılır. Böylece sağlıklı ve güvenli bir şekilde karşılaştırma yapılarak alım satım ile yatırım gerçekleşebilmektedir.