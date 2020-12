Bist Nedir? Borsada Bist Ne İş Yapar?

2013 tarihinde faaliyete geçen BIST (Borsa İstanbul) olarak yatırımcılara sermaye piyasası araçlarını oldukça güvenilir nitelikteki bir ortamda alım-satım olanağı sağlayan kurum olma özelliği taşır.



Bist Nedir?



BİST diğer bir ifadeyle Borsa İstanbul A.Ş. borsacılık çalışmalarını yürütmek maksadıyla 30 Aralık 2012 yılında kurulmuştur. BİST başka bir ifadeyle, sermaye piyasasına ait araçlarının, kambiyo ve değerli madenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun olarak değerlendirilen diğer sözleşmelerin, bir başka deyişle borsada işlem görmeye uygun nitelikte olan bütün araçların son derece güvenilir nitelikteki bir ortamda alınıp satılma işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan bir kurum olma özelliğine sahip Borsa İstanbul çatısı altında işlem gören 800 den fazla şirket bulunmaktadır.



Borsada Bist Ne İş Yapar?



BİST yeni diğer tanımıyla, Borsa İstanbul kapsamında pek çok endeks hesaplanmaktadır. Bunlar;



- BIST risk kontrol endeksleri,

- BIST altın endeksi,

- BIST pay endeksleri,

- BIST-KYD endeksleri,

- BIST kaldıraçlı ve kısa endeksleri bu işlemlerden yalnızca bazılarını oluşturmaktadır. Fakat bu endeksler arasından yatırımcıyı yakından alakadar eden endeks BIST pay endeksi olmaktadır. Pay Piyasası için ise 59’u anlık, 295’i seans sonlarında olmak üzere toplamda 354 endeks hesaplanması gerçekleştirilmektedir.



BIST pay endeksi, borsa kapsamında işlem uygulanan payların gruplar halinde fiyat ve getiri performansının ölçülmesini sağlar. Fiyat endeksleri ise fiyatta ortaya çıkan değişiklikleri gösterir. Getiri endeksi ise temettü ödemelerini göstermektedir. BIST pay endeksinde ise öne çıkmakta olan ve yatırımcıların oldukça yakından takibe aldığı BIST30, BIST50 ve BIST100 endeksi olmaktadır.



Borsada BİST 30, BIST50 ve BIST100 Nedir?



BIST30; Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değerinin yanı sıra işlem hacmi en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performansının ölçümünün yapıldığı endekstir. BIST30 endeksi kapsamında A ve B grubuna ait hisselerin seçimi yapılır. C ve D grubuna ait olan hisseler ise seçilmezler. Bunun sebebi ise A ve B grubuna ait olan hisse senetlerinin, C ve D grubu hisse senetlerine kıyasla daha düşük bir riske sahip olmasıdır. BIST30 endeksi, BIST50 ve BIST100 endeksinin içerisinde yerini almaktadır. Bunun anlamı BIST30 endeksinin performansının iyi ya da kötü olması BIST50 ve BIST100 endekslerinin de performanslarına etki ettiğidir.



BIST50; Borsa İstanbul yani diğer tabiri ile BİST kapsamında işlem gören, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek konumda olan 50 şirketin hisse senetlerinin performansının ölçüldüğü endeks olma özelliğine sahiptir. BIST50 endeksi kapsamında A ve B grubuna ait hisselerin seçimi gerçekleştirilmektedir. C ve D grubuna ait hisseler ise seçilmemektedir. BIST50 endeksi BIST100 endeksinin performansı üzerinde etki yaratır.



BIST100; Borsa İstanbul kapsamında işlem gören ve piyasa değerinin yanı sıra işlem hacmi en yüksek durumda olan 100 şirketin hisse senetlerinin performansının ölçüldüğü endeks olarak karşımıza çıkar. BIST100 endeksi kapsamında A ve B grubuna ait durumdaki hisseler seçilir. C ve D grubuna ait durumdaki hisseler ise seçilmezler.