Bitcoin, 1.5 yılın dibinde

Hafta sonu aşağı yönlü bir seyir izleyen kripto para piyasası bugün itibarıyla sert düşüş kaydediyor. Pazar günü 26 bin 500 dolara gerileyen Bitcoin bugün 24 bin 555 dolar seviyesine inerek 1.5 yılın dibini gördü. Bitcoin'de günlük değer kaybı yüzde 6'yı aştı.

Ethereum ise yüzde 10'dan fazla kayıp yaşayarak bin 260 dolara geriledi.

KRİPTO PARA BORSASINDA İŞLEMLER DURDURULDU

Kripto para borsası Celsius Network aşırı piyasa koşullarını gerekçe göstererek para çekme ve transferleri durdurduğunu bildiren bir açıklama yaptı. Bu gelişme sonrası kripto paralarda sert düşüş görüldü.

Celsius Network tarafından yapılan açıklamada "Varlıkları korumak için adım atarken, likiditede ve operasyonlarımızda istikrarı sağlamak için gerekli eylemleri gerçekleştiriyoruz. Transferlere ve para çekmelere ara verilen bu dönemde müşterilerimiz taahhütlerimiz doğrultusunda ödüllerini, getirilerini çoğaltmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Celsius Network, geçen yıl 750 milyon dolar tutarında fon toplamıştı.

ÜNLÜ ANALİSTTEN KORKUTAN BITCOIN VE ETHEREUM TAHMİNİ

Öte yandan piyasada çok sert kripto para eleştirmeni olarak bilinen ünlü analist Peter Schiff, Bitcoin ve Ethereum için bomba tahminlerde bulundu. ‘Kripto paralar için bu hafta zorlu olabilir’ diyen Schiff, Bitcoin’in 20 bin dolara, Ethereum’un ise bin dolara düşeceğini söyledi.

Kripto para birimlerinin 800 milyar doların altına düşeceğini söyleyen ünlü analist yatırımcılara ‘Satın almayın, çok daha fazla para kaybedeceksiniz’ diyerek uyarılarda bulundu.

BITCOIN SAVUNUCUSU HALEN UMUTLU

Öte yandan MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor kripto paralar için halen umutlu. Kripto paraların en büyük savunucularından olan Saylor, Bitcoin’in para olduğunu, onun dışında her şeyi borç olarak gördüğünü söyledi.