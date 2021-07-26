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'Bitcoin 1 milyon dolara yükselebilir'

Kripto para gurusu Bobby Lee, "Bitcoin 2025 yılında 1 milyon dolara yükselebilir." ifadelerini kullandı.

26.07.2021 - 12:56 |
'Bitcoin 1 milyon dolara yükselebilir'

Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası konumunda bulunan BTC China'yı 2017'de artan denetimler sonrasında satan kripto para gurusu Bobby Lee, Çin hükümetinin son dönemde artan kripto para denetimleri konusunda uyarıda bulundu.

Lee, "Çin hükümetinin sonraki adımı kripto paraların tümden yasaklanması şeklinde olabilir. Ben bunun ihtimalini %50 düzeyinde görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kripto paralar konusunda değerlendirmeleri ile tanınan ve Bitcoin konusunda bir de kitap yazan Lee, Bitcoin'in yılı 250 bin dolar seviyesinde bitirebileceğini ve 2025 itibarıyla 1 milyon dolara ulaşabileceğini de söyledi.

Lee, "Şu an Çin'de Bitcoin alımı ya da satımı yapmak yasak değil. Ancak işlemi yapacak şirketlere gelen yasaklar nedeniyle bunu platformlar üzerinden yapamıyorsunuz. Bitcoin fiyatı 500 bin-1 milyon dolar seviyelerine çıktığında kişilerin Bitcoin işlemleri de yasaklanabilir." dedi.

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