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'Bitcoin 10 katına çıkabilir'

Bitcoin ve kripto paralara yönelik olumsuz görüşleri ile bilinen JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.

28.09.2021 - 09:46 |
'Bitcoin 10 katına çıkabilir'

Hindistan medyasına açıklama yapan Dimon, "Ben gerçekten Bitcoin'i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum" dedi.

Bitcoin'in bir noktada regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon, "Bu durumda yükseliş sınırlanabilir. Ancak bunu atlatırsa ne olacağını bilemiyorum. Ben Bitcoin almam. Ancak bu kripto paranın gelecek 5 yılda 10 katına çıkmayacağı anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

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