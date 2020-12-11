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11.12.2020 - 08:46 | | DHA

Bitcoin 18,000 doların altına geriledi

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yeni rekor düzeylerden sert düzeltmeyle indiği 18,000 dolar sınırının da altına döndü. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.79 düşüşle 17,943.57 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 6.62 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 333.77 milyar dolara indi.

Bitcoin 18,000 doların altına geriledi
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CryptoQuant verilerine göre madenci cüzdanlarından çıkan Bitcoin oranını izleyen bir ölçü olan Bitcoin Madenci Pozisyonu Endeksi, son üç yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Analistlere göre bu gelişme, madencilerin tezgah üstü (OTC) ya da spot borsalarda Bitcoin satacağına işaret ediyor.

Cointelegraph'ın haberine göre de, Fransız finans yetkilileri, para aklama ve terörizm finansmanı gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek için ülkenin kripto para düzenlemelerini güçlendiriyor. Fransa'da bazı bakanlıklar, 9 Aralık'ta anonim kripto hesaplarını yasaklayarak anonim dijital varlık işlemlerini önleme amacıyla ortak bir emir yayımladı.

Belgede bakanlıklar dijital varlık ve kripto paraların "ekonomi için önemli fırsatlar sunduğunu" kabul etti ve Fransız hükümetinin öneminin tamamen farkında olduğunu açıkladı.

Gelecek vadeden olanaklara rağmen kripto, yetkililere göre yasa dışı finansal faaliyetlere ilişkin önemli riskler de taşıyor. Fransız bakanlar Mali Eylem Görev Gücü, G7 ve G20 gibi büyük küresel yetkili ve organizasyonların da kriptonun yasa dışı faaliyetlerde kullanımını engellemek için önlem çağrısında bulunduğunu anımsatarak, "Hükümet, en iyi güvenlik ve çekicilik koşulları altında kripto varlıkların gelişimini desteklemeyi umuyor" dediler.

Fransız hükümeti, kripto işlemler ve sanal para hizmet sağlayıcıları için yeni dijital kimlik tespiti araçları uygulamak amacıyla yeni düzenleyici hükümler getirmeye hazırlanıyor.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 532 milyar dolara düşerken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 27 milyar dolarlık düşüşle 118 milyar dolara geriledi.

Toplam 7,947 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,156 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

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