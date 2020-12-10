Bitcoin 18,000 doların üzerine döndü

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.84 artışla 18,399.47 dolara yükseldi; birimin haftalık kaybı 3.64 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 341.8 milyar dolara çıktı.

Kripto para endeks fonu ve kripto varlıklarının önde gelen sağlayıcılarından ABD merkezli Bitwise Asset Management, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'de işlemcilere, 10 ayrı Kripto Endeksi Fonu'nun halka açık bir kripto para birimi endeks fonu olarak sunulacağını duyurdu.

ABD Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu da yaptığı açıklamada (Financial Industry Regulatory Authority - FINRA), Bitwise'ın çıkardığı 10 Kripto Endeksi Fonu incelenmesinin tamamlandığını ve fonların tezgah üstü piyasalarda sunulmasına izin verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, şirketin fonları "BITW" sembolüyle işlem görecek ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıt edilmekten muaf olacak.

Buna göre, fonların payları geleneksel aracılık hesapları üzerinden işlem görecek ve saklama ve emanet şirketi Coinbase (Coinbase Custody Trust Company) tarafından denetlenecek.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 30 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 546.7 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 145 milyar dolara geriledi.

Toplam 7,938 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,111 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.