Bitcoin, 19 ayın zirvesinden döndü

Geçtiğimiz gün 42 bin dolar seviyesini üzerine çıkan ve 19 ayın en yüksek seviyesi olan 42 bin 420 doları gören Bitcoin, bu seviyeden bir miktar geriledi.

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Bitcoin şu sıralarda 41 bin 700 dolar seviyesi civarında hareketini sürdürüyor.

Fundstrat Global Advisors LLC'nin Dijital Varlık Stratejisi Başkanı Sean Farrell yayınladığı araştırma notunda, "Kripto para ile hisse senedi piyasaları arasındaki ayrışma, kripto paraların diğer geleneksel makro varlıklarla mevcut düşük korelasyonunun altını çiziyor" dedi.

Kripto paraya özgü faktörlerin en büyük dijital varlıkta %152'lik bir tırmanışı teşvik etmesiyle Bitcoin'in hisse senetleri ve altın gibi varlıklarla olan korelasyonu 2023'te azaldı. Kazançların temel nedenlerinden biri ABD'nin ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına izin vereceği ve potansiyel olarak token talebini genişleteceği beklentisi.

Bitcoin ve MSCI Inc'in dünya hisseleri endeksi için 90 günlük korelasyon katsayısı yılın başında 0,60 iken 0,18'e düştü. Token ve spot altın için yapılan benzer bir çalışma, rakamın 0,36'dan yaklaşık sıfıra düştüğünü gösteriyor. Değerin 1 olması varlıkların aynı yönde hareket ettiğini gösterirken, eksi 1 olması ters yönde hareket ettiklerini gösterir.