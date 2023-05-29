Bitcoin, 3 haftanın zirvesini test etti

ABD'de federal borçlanma tavanı konusunda anlaşmaya varıldığının açıklanması Bitcoin fiyatına pozitif yansıdı. Artan yatırımcı iştahının etkisiyle Bitcoin fiyatı 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 28 bin 447 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda ise geri çekilerek 27 bin 866 dolardan işlem görüyor.

Analistler, "Piyasadaki olumlu hava doğrudan ABD borçlanma tavanı konusunda anlaşmazlığın çözülmesinden kaynaklı. Borçlanma tavanı anlaşması sonrası yatırımcıların yeniden masaya gelmeleri ve Bitcoin fiyatında yeni bir yukarı hareketi tetiklemeleri mümkün" değerlendirmesini yaptı.