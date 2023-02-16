Bitcoin, 25 bin dolara yaklaştı

Kripto para birimleri geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği fiyat hareketi ile birlikte yatırımcısını mutlu etti. Özellikle Bitcoin dün 24 bin 380 dolara kadar çıkarak güçlü bir yükseliş gösterdi. Bitcoin günü yüzde 9’un üzerinde değer kazancı ile tamamladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin bugün 24 bin 905 dolara kadar yükselerek son 6 ayın zirve seviyesini test etti. Bitcoin en son 15 Ağustos 2022 tarihinde 25 bin 211 doları görmüştü.

BITCOIN’E İLGİ ARTIYOR

Kripto paralar arasında Bitcoin’in ağırlığını ölçen Bitcoin dominance değeri dün yüzde 43.47 seviyesindeyken bugün yüzde 44.58’e kadar çıktı. Özellikle son 2 işlem gününde yatırımcıların Bitcoin’e yöneldiği gözleniyor.

ETHEREUM’DA DEĞER KAZANCI YÜZDE 7’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Geçtiğimiz gün Ethereum’da değer kazancı ise yüzde 7’yi aştı. Ethereum bin 680 dolara kadar çıktı. Bugün de yükseliş eğilimini sürdüren lider altcoin bin 712 dolar seviyesini test etti. Ethereum en son 2 Şubat tarihinde bin 714 dolar seviyesini test etmişti.

KRİPTO PARALARIN TOPLAM SERMAYE DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Dün 985 milyar dolar düzeyinde bulunan dijital varlıkların toplam piyasa değeri 1 trilyon 64 milyar dolara kadar yükselmişti. Bugün kripto paraların toplam sermaye değeri 1 trilyon 83 milyar doları gördü.

Bitcoin ve Ethereum’da görülen güçlü yükselişler kripto paraların geneline yansıdı. Bu durum kripto paralara sermaye akışını hızlandırıyor.