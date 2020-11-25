Bitcoin 3 yıllık zirveyi gördü

Analistlere göre, Bitcoin ve diğer birçok kripto para birimine artan ilginin kaynağında, birçok şirketin kripto para birimini alışverişte kabul etmesi ve Wall Street Borsası'nda işlem gören bazı kurumsal şirketlerin de yatırım araçları arasına Bitcoin'i de almaları da bulunuyor.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 560.98 milyar dolara döndü.

Kripto para piyasalarında gelen alımlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 65'inin değeri düşerken, düşenlerden iki tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, gelen alımlarla hızla tırmanarak son 24 saatte yaklaşık 43 milyar dolarlık antışla, 239.18 milyar dolardan, 282.05 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,770 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,394 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 61.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.46 artışla 18,761.95 dolar,

2.Ethereum yüzde 5.46 düşüşle 583.34 dolar,

3.XRP yüzde 2.39 düşüşle 0.63 dolar,

4.Tether yüzde 0.09 artışla 0.99 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.62 düşüşle 337.15 dolar,

6.Chainlink yüzde 4.27 düşüşle 15.17 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.03 düşüşle 86.20 dolar,

8.Cardano yüzde 6.07 düşüşle 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.66 düşüşle 5.49 dolar,

10.Binance Coin yüzde 1.37 düşüşle 32.74 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avustralya'daki düzenlemeler şöyle anlatıldı:

Avustralya yetkilileri blokzincir tabanlı varlıklara karşı olumlu yaklaşımlarını ve bunların ulusal ekonomiye bir teşvik olabileceği yönündeki görüşlerini sıklıkla dile getirmiştir. Ülkedeki düzenleyici birimler, kripto para birimlerinin kara para aklama ve diğer kriminal amaçlar için kullanımını engellemeye yönelik bilinen adımlarla birlikte, yasal ortamı kripto para birimiyle ilgili işletmeler için daha dostane yapmaya odaklanmışlardır.

Avustralya'daki düzenlemede "dijital varlık çeşitleri" de şöyle tanımlanıyor:

Aşağıda sunulan metin yoğun olarak 2006 yılı Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansman Kanunu’na (AML/CTF) ve dijital para birimleri konusunda yapılan resmi görüşme metinlerine dayanmakta ve bu kaynaklardan alıntılar içermektedir.

Avustralya’da ne üzerinde anlaşılmış bir e-para tanımı ne de sanal para birimleriyle ilgili tek bir tanım vardır. Kanunlar ve düzenleyici kurumlar bunları yapılarına, fonksiyonlarına ve kısıtlamalarına göre farklı şekilde sınıflar ve buna göre davranır.

Aşağıda, Avustralya regülatörleri ASIC, ATO ve Avustralya AML/CTF Kanunu’nda verilen sanal para birimi tanımlarını sunuyoruz:

Sanal para birimlerinin ASIC tanımı:

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’na (ASIC) göre, dijital ve elektronik para sanal para olarak düşünülür. Bunlar, birinin kabul etmeye istekli olması halinde bir ödeme aracı olarak kullanılabilse de resmi para birimi değillerdir.

Sanal para biriminin değeri önemli ölçüde dalgalanabilir, birçok yerde geçerli olmayabilir ve herhangi bir banka veya devletin garantisinde değillerdir.

ASIC elektronik para terimini nakit olmayan ödeme (NCP) araçlarıyla bağdaştırmaktadır. Düşük değerli araçlar; sadakat programları, ön ödemeli cep telefonu hesapları ve hediye kupon veya çekleri sunmak için bir lisansa ihtiyaç yoktur.

Bir nakit olmayan ödeme aracı şu hallerde düşük değerli olarak sınıflandırılır:

• İhraççı tarafından ihraç edilen aynı sınıftaki bütün araçlar altında, nakit olmayan ödemeler yapmak için mevcut olan ve herhangi bir kişinin elinde hazır bulunan toplam tutarın hiçbir zaman 1000 Avusturya Doları’nı geçmemesi,

• ihraççı tarafından ihraç edilen aynı sınıftaki bütün servisler altında, nakit olmayan ödemeler yapmak için hazır olan toplam tutarın hiçbir zaman 10 milyon Avusturya Doları’nı geçmemesi,

• aracın başka bir finansal ürünün parçası olmaması.