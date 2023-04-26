Bitcoin, 30 bin doları aştı

First Republic Bank'a yönelik endişelerin yeniden ön plana çıkmasının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) yeniden bankacılık sistemine güçlü likidite sağlamaya yönlendireceği değerlendirmeleri kripto paralara alım getiriyor.

Bitcoin fiyatı da yüzde 5'in üzerinde artışla 30 bin 36 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum'un fiyatı yüzde 5'in üzerinde primle bin 964 dolar seviyesini gördü.

Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 5,35 artarak 1,20 trilyon dolara çıktı. Bitcoin'in piyasa değeri 569,5 milyar dolara, Ethereum'un değeri 232,72 milyar dolara ulaştı. Cardano ve Solana'nın değerleri yüzde 7 arttı.