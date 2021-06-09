Bitcoin 31 bin dolardan yukarıya döndü

Son 24 saat içinde 31,114.44 ve 33,782.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.63 düşüşle 32.854.38 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.10 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 1 milyar dolarlık düşüşle 614 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,315.55 ve 2,554.57 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 3.32 düşüşle 2,447.70 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 6.74 ve piyasa hacmi de yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşle 283 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de, 1 dolar çevresinde dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.

Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 74 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1 trilyon 483 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

- 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar,

- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,

- 10 Nisan'da 2 trilyon dolar,

- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,338 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 19.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 123 milyar dolar düzeyindeydi.