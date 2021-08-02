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Bitcoin 40 bin doların altında

En büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı yeniden 40 bin doların altında işlem görüyor.

02.08.2021 - 08:11 |
Bitcoin 40 bin doların altında

Dünyanın en büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi konumunda bulunan Bitcoin, hafta sonu 42 bin doların üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeleri görmüştü. Kripto para sabah saatlerinde bir kez daha 40 bin dolar sınırının altına indi.

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Bitcoin önceki hafta Amazon'un ödeme araçlarına kripto paraları da dahil edeceği haberleri ile yükselişe geçmiş, şirketin sonradan haberi yalanlamasına karşın yükseliş trendini korumuştu. Dün itibarıyla kripto parada son 12 seansın 11'i yükselişe tamamlanmıştı.

Bitcoin fiyatı halihazırda %5,9 düşüşle 39 bin 738 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ethereum %2,9 düşüşle 2 bin 557 dolar, Ripple %4,7 düşüşle
0,7329 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

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