Bitcoin 40 bin doların üzerinde tutundu

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59 artışla 40,591.37 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 23.44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 730.8 milyar dolardan, 755 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşün olmadı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 105.3 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 153 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,222 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,028 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.