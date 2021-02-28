Bitcoin 45 bin doların altına geriledi

Son 24 saat içinde 44,530.90 ve 48,253.27 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.97 düşüşle 44,859.56 dolara inerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 20.04 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 45 milyar dolarlık düşüşle 843 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 83 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 374.57 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 87 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekizi düşenler arasındaydı.

Toplam 8,611 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,938 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 23 milyar dolarlık düşüşle 129 milyar dolara geriledi.