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09.02.2021 - 17:45 | | DHA

Bitcoin 48 bin doları gördü

Gelen kurumsal alımlarla hızlı bir şekilde değerlenen Bitcoin 48,049 dolarlık tarihi yüksek düzeye tırmandı. İkinci sıradaki Ethereum da, son 24 saatlik sürede yüzde 8.0'den çok artışla 1,800 dolarlık rekor düzeyi gördü.

Bitcoin 48 bin doları gördü
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Bitcoin'deki son tırmanışı, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, ‘nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla’ toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması oldu.

Bitcoin'i yüzde 25'ten fazla artışla yeni rekor düzeye taşıyan bu büyük satın alım, kripto para piyasalarının ikinci en yüksek hacmine sahip Ethereum’un haftalık artışı yüzde 18.5'e ulaşırken, birimin yıllık bazda artışı da yüzde 684'ü buldu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 23.93 artışla 48,049.91 dolara yükseldikten sonra, günlük yüzde 13.15 artışla 46,216.62 dolara, Ethereum ise 1,800 doları gördükten sonra yüzde 2.60 artışla 1,734.83 dolara geri döndü. 

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