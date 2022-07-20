Bitcoin, 5 haftanın zirvesinde

Haziran ayının başlarında kripto para fonlama şirketi Celsius Network’un para çekme işlemlerini durdurmasıyla baskı altında kalan kripto para birimleri temmuz ayını pozitif yönde geçiriyor.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimlisi Bitcoin, 13 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak bugün 23 bin 700 doları gördü. 5 haftanın zirvesine çıkan Bitcoin’de yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

BITCOIN’DE BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

Bitcoin’de 23 bin 536 dolar seviyesi kritik önem taşıyor. Dün 23 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin günü 23 bin 396’dan kapatmıştı. Bitcoin’de 23 bin 536 dolar çok kritik bir seviye olarak öne çıkıyor. Bitcoin’de günlük kapanışın bu seviye üzerinde gerçekleşmesi durumunda yükselişin devamı beklenebilir.

ETHEREUM, 1600 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı geçtiğimiz gün 1631 doları görerek 11 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ethereum zirve seviyeyi gördükten sonra dün düşüşe geçerek 1542 dolardan kapandı. Lider altcoin bugün 1500 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

PİYASANIN TOPLAM DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz gün Bitcoin ve Ethereum’da görülen yükselişler piyasanın geneline yansımıştı. Bu gelişmeyle birlikte uzun süre 1 trilyon doların altında seyreden dijital varlıkların toplam sermaye değeri yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 1.04 trilyon dolardan işlem görüyor.

İŞTE ALTCOİNLERDE SON DURUM

Bugün Cardano yüzde 4.17 oranında yükselişle 0.5366 dolar, Solana yüzde 1.72 oranında primle 45.64 dolar, Ripple yüzde 1.88 oranında artışla 0.3798 dolar, Avax yüzde 3.68 oranında yükselişle 25.655 dolardan işlem görüyor.