Bitcoin 54 bin dolar seviyesine kadar indi

Glassnode verilerine göre borsalardaki Bitcoin vadeli işlemlerin ortalama fonlama oranı, Pazar günü yüzde -0.03'e kadar geriledi. Piyasada alıcılar ve uzun pozisyonlar ağırlıkta olduğunda fonlama oranı yükseliyor, tersi durumlarda ise düşüyor.

Son 24 saat içinde 54,062.13 ve 57,520.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.31 düşüşle 54,648.08 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.28 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 20 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum son 24 saatte yüzde 6.37 düşüşle 2,107.35 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 2.92 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 243.17 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.98 düşüşle 489.18 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 14.27 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 75.11 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1 trilyon 984.94 milyar dolar ile 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2 trilyon dolar sınırının altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,340 kripto para biriminin işlem gördüğü 367 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.3'ünü Bitcoin, yüzde 12.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 180 milyar dolar düzeyindeydi.