Bitcoin 55 bin dolar düzeyine geriledi

Son 24 saat içinde 55,321.85 ve 58,363.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.57 düşüşle 55,653.92 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.71 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 33 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 38.89 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.60 düşüşle 3,400.93 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 22.71 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 392.42 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.90 düşüşle 616.62 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 0.76 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 94.13 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 316.29 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 65 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9,620 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.7'sini Bitcoin, yüzde 16.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 298 milyar dolar düzeyindeydi.