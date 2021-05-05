Bitcoin 55 bin doların altına geriledi

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45 düzeyine inerken, Ethereum'un payı da yüzde 17 sınırına ulaştı.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 76 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil altı birim düşenler arasındaydı.

Son 24 saat içinde 52,969.06 ve 56,626.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.28 düşüşle 54,568.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.22 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 19 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 21.46 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.58 düşüşle 3,261.25 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 24.35 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 378 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 4.57 düşüşle 622.31 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 10.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 95.43 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de 2 trilyon 247.16 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 9,576 kripto para biriminin işlem gördüğü 370 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.5'ini Bitcoin, yüzde 16.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.

GÖZLER DOGECOİN'DE

Dogecoin, küresel bazda hızlı hareket etmeye başladı. Dogecoin, milyarder iş adamı Elon Musk’ın attığı tweetlerle herhangi bir sebep olmadan yükseliş gerçekleştiriyor.

ELON MUSK DESTEKLİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın Dogecoin’e olan desteği sürüyor. Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkacağı Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasıyla yükseliş hız kazandı. Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atacağı beklentisi oluştu. Bir Twitter kullanıcısının Dogecoin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” cevabını da verdi. 8 Mayıs’ta Musk’ın katılacağı program TSİ 18:30’da NBC’den takip edilebilecek.

YÜKSELİŞİN SEBEBİ SPEKÜLATİF

Diğer kripto paraların aksine Dogecoin, sınırsız sayıda işlem görüyor. Yükselmesine sebep olarak ise sadece Elon Musk’ın açıklamaları öne çıkıyor. Bunun dışında sosyal medyada ve kulaktan kulağa yayılan “1 doları aşacak” söylentileri de yükselişi tetikliyor.

6 AYDA YÜZDE 30 BİN KAZANDIRDI

Son 6 aylık grafiği incelendiğinde 6 liraya yaklaşan fiyatıyla Dogecoin 6 ayda yüzde 30 bin, 3 ayda yüzde 1718, 1 ayda yüzde 1176, 1 haftada yüzde 176, son 24 saatte ise yüzde 70 kazandırdı.